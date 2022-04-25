На Савеловском вокзале провели эвакуацию из-за подозрительного предмета – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подозрительный предмет обнаружили на Савеловском вокзале в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В связи с этим на вокзале провели эвакуацию. На место для проверки направились оперативные службы.

Ранее в Эрмитаже провели эвакуацию из-за поступившего сообщения о минировании. В музее была проведена проверка, подтвердившая ложность поступившего сообщения.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва в телецентре "Останкино". В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об эвакуации сотрудников телецентра информации не поступало.