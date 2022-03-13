В Эрмитаже провели эвакуацию из-за сообщения о "минировании"

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В Эрмитаже провели эвакуацию из-за поступившего сообщения о "минировании". Об этом утверждается в телеграм-канале музея.

Неизвестные "заминировали" Главный музейный комплекс.

"В музее проведена проверка, подтвердившая ложность поступившего сообщения", – подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что работа музея была продлена на один час до 19:00. Это сделано для того, чтобы посетители смогли осмотреть музей в спокойном режиме.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в телецентре "Останкино". Отмечалось, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об эвакуации сотрудников телецентра информации не поступало.