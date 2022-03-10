Пушкинский музей в Москве закрыли после сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина в Москве закрылся после сообщения о "минировании". Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу учреждения.

Собеседник агентства уточнил, что для посетителей недоступны все основные здания музея.

"О времени открытия музея будет объявлено дополнительно на сайте и в социальных сетях", – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что деньги за билеты и экскурсии на 10 марта будут возвращены посетителям в полном объеме в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали после сообщений с угрозами от неизвестных. Никто из детей не пострадал. Учеников младших классов отпустили домой в сопровождении родителей или педагогов.

В начале марта неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Людей эвакуировали.

До этого в столице эвакуировали геологоразведочный университет. Причиной тоже стало анонимное сообщение о "минировании".

