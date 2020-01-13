В Хабаровске эвакуируют все школы из-за угрозы взрывов

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В Хабаровске поступило сообщение об угрозе взрывов в школах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевых экстренных службах.

"В спортивный комплекс Арена "Ерофей" поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы", – говорится в сообщении.

Информацию об эвакуации всех образовательных учреждений подтвердили в управлении образования по городу. Кроме того, предупреждения были разосланы и в детские сады.

На данный момент известно, что из школ Хабаровска было выведено 62 тысячи детей.

Отмечается, что массовые эвакуации из школ, университетов, садиков и прочих учреждений на Дальнем Востоке проводились в декабре прошлого года из-за анонимных угроз. Ни одна из них не подтвердилась.

Кроме того, сообщается об эвакуации десяти школ во Владивостоке из-за сообщений о минировании.

Накануне анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в два торговых центра столицы. В ТЦ "Авиапарк" и Lotte Plaza были отправлены сотрудники оперативных служб. Информация о минировании не подтвердилась.