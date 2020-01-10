Почти 30 школ в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

26 московских школ проверяют после звонка об угрозе взрыва, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Также после анонимного звонка проводится проверка одного здания суда. На объектах работают сотрудники полиции.

8 января неизвестный "заминировал" три школы на востоке, западе и юге Москвы, а также гостиницу "Украина". Все сообщения об угрозе взрыва оказались ложными.

Волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по столице в декабре 2019 года. Тогда практически ежедневно проверяли суды, школы, торговые центры и ряд других организаций.