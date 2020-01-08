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Москва 24

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Происшествия

21:15

Кинологи проверили гостиницу "Украина" после сообщения о "минировании"

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все анонимные сообщения об угрозе взрыва в гостинице "Украина" и трех московских школах оказались ложными, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Здания проверили кинологи, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено.

Ранее неизвестный "заминировал" три школы на востоке, западе и юге Москвы, а также гостиницу "Украина".

Волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по столице в декабре 2019 года. Тогда практически ежедневно проверяли суды, школы, Торговые центры и ряд других организаций.

Помимо столицы угрозы поступали в учреждения Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны. Ни одна угроза не подтвердилась.

"Вечер": около 1,5 тысячи объектов "заминировали" в Москве

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