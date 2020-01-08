Кинологи проверили гостиницу "Украина" после сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все анонимные сообщения об угрозе взрыва в гостинице "Украина" и трех московских школах оказались ложными, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Здания проверили кинологи, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено.
Ранее неизвестный "заминировал" три школы на востоке, западе и юге Москвы, а также гостиницу "Украина".
Волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по столице в декабре 2019 года. Тогда практически ежедневно проверяли суды, школы, Торговые центры и ряд других организаций.
Помимо столицы угрозы поступали в учреждения Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны. Ни одна угроза не подтвердилась.
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