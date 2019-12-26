Около 30 школ проверяют в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва

15:50
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Около 30 школ и торговый центр "Город" проверяют в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что для проверки данной информации и обследования территорий к объектам выехали специалисты экстренных служб и кинологи.
В четверг из-за сообщений о "минировании" проверяли супермаркеты "Лента" в Подмосковье, станцию МЦД Лобня, здания трех районных судов и Киевский вокзал. Также были "заминированы" головной офис Сбербанка и столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево.
24 декабря проверки коснулись также судов и вокзалов. Речь идет о Басманном, Замоскворецком, Хорошевском, Тимирязевском, Чертановском, Люблинском, Головинском, Никулинском, Коптевском и Троицком судах, а также о Ярославском, Казанском, Ленинградском, Киевском, Курском, Павелецком и Белорусском вокзалах.
23 декабря в городе оказались "заминированы" 1,6 тысячи объектов. Экстренные службы проверяли храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов Москвы, роддом на юго-востоке. Проверялись и магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области. Угрозы не подтвердились.
20 декабря "заминированы" оказались все станции метро в Москве. Эвакуацию нигде не организовали, подземка работала штатно.
В тот день угрозы взрывов распространились на 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание. В результате были эвакуированы порядка 15 тысяч человек. 19 декабря в Москве из школ и детских садов вывели более 150 тысяч человек.
Волна "минирований" в столичном регионе началась 28 ноября. Проверки затронули порядка 7 тысяч объектов. Все угрозы оказались ложными.
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