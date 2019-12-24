Семь столичных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва

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Семь столичных вокзалов проверяют после анонимных звонков о "минировании", рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Ярославском, Казанском, Ленинградском, Киевском, Курском, Павелецком и Белорусском вокзалах", – уточнил собеседник агентства.

Сейчас правоохранители осматривают вокзалы. Эвакуацию решили не проводить. На движении поездов это также никак не отразилось.

Ранее информация о "минировании" поступила в 10 столичных судов. Речь идет о Басманном, Замоскворецком, Хорошевском, Тимирязевском, Чертановском, Люблинском, Головинском, Никулинском, Коптевском и Троицком судах столицы.

В связи с угрозой взрыва эвакуированы 210 человек из здания детского сада в столичном районе Очаково-Матвеевском. На место происшествия вызвали специалистов, они проверят помещения учреждения.