В Москве и Подмосковье "заминировали" 1,6 тысячи объектов

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Более чем полторы тысячи магазинов, торговых центров, школ, судов и других учреждений в Москве и Подмосковье оказались "заминированы" в понедельник, 23 декабря, передает ТАСС.

Как рассказал источник агентства, анонимные сообщения о "минировании" затронули 1,6 тысячи объектов. Это рекорд по сравнению с другими днями, когда число заявок достигало не более ста.

Многие объекты были проверены. Прежде всего это храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов Москвы, роддом на юго-востоке и другие. Угрозы не подтвердились. Проверяются магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области.

Волна "минирований" в столичном регионе началась 28 ноября. Проверки коснулись порядка 7 тысяч объектов. Все угрозы оказались ложными.

20 декабря "заминированы" оказались все станции метро в Москве. Эвакуация нигде не проводилась, подземка работала в штатном режиме.

В тот день угрозы взрывов распространились на 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание. В результате были эвакуированы порядка 15 тысяч человек. 19 декабря в Москве из школ и детских садов вывели более 150 тысяч человек.

18 декабря неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в зданиях пяти торговых центров и в одном районном суде столицы. Это ТЦ "Кунцево плаза", "Океания", "Европейский", "Капитолий" и "Принц плаза".