Столичные ТЦ и суды проверяют из-за угрозы взрыва

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Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в зданиях пяти торговых центров и в одном районном суде столицы, сообщает ТАСС.

Речь идет о ТЦ "Кунцево плаза", "Океания", "Европейский", "Капитолий" и "Принц плаза". Туда направили сотрудников оперативных служб и кинологов. Кроме того, очевидцы сообщают об эвакуации посетителей из ТЦ "МЕГА Белая дача".

Также проверка проводится в здании Чертановского районного суда.

В свою очередь, РИА Новости сообщает о "минировании" Хорошевского и Кунцевского районных судов. Также, по данным агентства, анонимные сообщения с угрозой взрыва получили все станции метро.

16 ноября в двадцати районных судах столицы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Оперативные службы также проверили десять школ в Москве, которые были "заминированы". Все сообщения с угрозами оказались ложными.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.