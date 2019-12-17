"Юрий Хой" сообщил о "минировании" более 130 столичных школ

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Оперативники устанавливают автора анонимных писем о "минировании" столичных судов и школ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 16 декабря на электронный адрес Бабушкинского районного суда поступило сообщение с адреса panki-hoi@startmail.com от лица "Юра Хой", который сообщил о "минировании" московских судов и образовательных учреждений, прикрепив список более чем из 130 школ Москвы", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в нескольких школах была проведена эвакуация, ни в одном учебном заведении не обнаружили опасных предметов. Правоохранители устанавливают личность автора посланий.

16 декабря в двадцати районных судах столицы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Людей вывели из зданий Щербинского, Савеловского, Кунцевского, Дорогомиловского, Коптевского, Зюзинского, Хамовнического, Кузьминского, Хорошевского, Чертановского, Никулинского, Останкинского, Тимирязевского, Черемушкинского, Преображенского, Бутырского, Пресненского, Таганского, Троицкого и Люблинского районных судов.

Кроме того, в понедельник оперативные службы проверили десять школ в столице, которые также были "заминированы". Все сообщения с угрозами оказались ложными.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.