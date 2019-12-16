Людей эвакуировали из 20 столичных судов из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В двадцати районных судах столицы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Людей вывели из зданий Щербинского, Савеловского, Кунцевского, Дорогомиловского, Коптевского, Зюзинского, Хамовнического, Кузьминского, Хорошевского, Чертановского, Никулинского, Останкинского, Тимирязевского, Черемушкинского, Преображенского, Бутырского, Пресненского, Таганского, Троицкого и Люблинского районных судов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки всех поступивших сообщений. Отмечается, что к работе уже вернулись 17 районных судов города.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, неизвестные сообщили о минировании еще пяти школ в Москве. Ранее в понедельник оперативные службы проверили десять школ в столице, которые также были "заминированы". Все сообщения с угрозами оказались ложными.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

В минувшую пятницу поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в трех столичных торговых центрах: "Принц Плазе", ЦУМе и "Европейском". На место выехали экстренные службы, здания проверили саперы, но ничего не обнаружили.

