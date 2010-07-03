Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

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Сообщения с угрозой минирования поступили в адрес 25 московских станций метро. Специалисты проводят проверки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе минирования 25 станций метро", – сказал собеседник агентства.

По его словам, метро работает в штатном режиме. Пока не уточняется, о каких именно станциях идет речь.

Кроме того, во вторник анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили в адрес 10 районных судов города.

"В связи с анонимками о заложенных взрывных устройствах проверяются Чертановский, Головинский, Таганский, Люблинский, Черемушкинский, Бутырский, Коптевский, Замоскворецкий, Тушинский и Преображениский районные суды. Часть из них уже вернулась к работе", – сообщили Агентству "Москва" в Мосгорсуде.

Волна "минирований" столичных судов длится уже вторую неделю. Проверки также прошли в ГУМе, ЦУМе и столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.