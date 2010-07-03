Число "заминированных" в столице школ увеличилось до восьми

15:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Учащихся еще одной столичной школы эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, число "заминированных" 4 декабря школ увеличилось до восьми. Людей эвакуировали из зданий на проспекте Мира и улице Годовикова.
Ранее неизвестные сообщили о взрывных устройствах в шести учебных заведениях. Учащихся и персонал вывели из школ на улицах Народного Ополчения, Широкой, Бусиновской Горке, Паустовского, на Ленинском проспекте и в Авиационном переулке.
На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и на этой неделе.
Накануне произошла эвакуация людей из зданий семи районных судов Москвы. Эвакуация проводилась в Басманном, Лефортовском, Тверском, Пресненском, Измайловском, Таганском, Мещанском районных судах из-за сообщений об угрозе взрыва.
Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.
Две столичные школы "заминировали" в Москве
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