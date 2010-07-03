Более 500 человек эвакуировали из школы в Москве из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школу эвакуировали на юго-западе столицы после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает ТАСС.

Неизвестный сообщил о возможном ЧП в учебном заведении на улице Паустовского, доме 6, корпусе 2. Здание покинули 500 детей и 30 сотрудников. На месте работают специалисты экстренных служб и кинологи.

На прошлой неделе волна минирований прокатилась по московским судам. Проверки коснулись ГУМа, ЦУМа и восьми районных судов в Москве, а также аэропортов Домодедово и Шереметьево. Все сообщения оказались ложными.

Накануне сообщения затронули Басманный, Лефортовский, Тверской, Пресненский, Измайловский, Таганский, Мещанский районные суды. Из-за "минирования" людей вывели оттуда, однако угрозы не подтвердились.