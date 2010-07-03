Около двух тысяч человек эвакуировали из аквапарка "Мореон" в Москве

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Около двух тысяч человек эвакуировали из аквапарка "Мореон" из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Аквапарк находится на улице Голубинская, дом 16 в ЮЗАО. Сейчас туда прибыли пожарные и спасатели.
9 ноября неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Европейский". Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра.
До этого неизвестные прислали "Яндексу" письмо с угрозами взорвать здание компании в Москве и требованием выплатить им криптовалюту.