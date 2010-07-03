Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Европейский" в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Здание торгового центра "Европейский" в центре Москвы проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в столичных экстренных службах.

Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра.

В четверг неизвестные прислали "Яндексу" письмо с угрозами взорвать здание компании в Москве и требованием выплатить им криптовалюту. Они пригрозили направить в штаб-квартиру компании самодельные дроны с грузами взрывчатки и взорвать их внутри здания.

Ранее сообщалось, что жителя столицы изобличили в "минировании" здания главка полиции. 28 октября в ведомство поступило сообщение от безработного москвича 1986 года рождения о "минировании" здания на улице Петровке, доме 38. Сотрудники полиции оперативно выехали по указанному адресу, где не обнаружили взрывных устройств. Вечером 2 ноября владелец телефона был задержан.

