Информация об угрозе взрыва на парковках в Химках не подтвердилась

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Оперативные службы проверили парковки торговых центров "Леруа Мерлен" и "Бизнес-парк" в подмосковных Химках и не обнаружили взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ТАСС.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной", – сообщил источник.

Ранее стало известно, что примерно в одно и то же время от неизвестного поступили сообщения о том, что на парковки двух ТЦ может быть сброшено взрывное устройство с квадрокоптера.

Сотрудники правоохранительных органов начали искать заявителя. В отношении него могут возбудить уголовное дело за ложную информацию об угрозе взрыва.

4 ноября в ГУМ поступил анонимный звонок о минировании. В итоге опасных предметов обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.

