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Сотрудники полиции проверяют информацию об угрозе взрыва в евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла, который находится в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 5 ноября поступило сообщение об угрозе взрыва в соборе святых Петра и Павла в Старосадском переулке. На место выехали наряды полиции", – сказал собеседник агентства.

Более подробной информации пока нет.

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в соборе святых Петра и Павла



На прошлой неделе около 670 человек вывели из гостиницы "Azimut отель Олимпик Москва" из-за срабатывания пожарной сигнализации. Пожарные не нашли признаков возгорания.

Эвакуацию провели и в колледже на востоке города. После анонимного сообщения о минировании здание покинули порядка 650 человек.