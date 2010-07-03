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Сотрудники полиции проверяют информацию об угрозе взрыва в евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла, который находится в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Днем 5 ноября поступило сообщение об угрозе взрыва в соборе святых Петра и Павла в Старосадском переулке. На место выехали наряды полиции", – сказал собеседник агентства.
Более подробной информации пока нет.
Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в соборе святых Петра и Павла
На прошлой неделе около 670 человек вывели из гостиницы "Azimut отель Олимпик Москва" из-за срабатывания пожарной сигнализации. Пожарные не нашли признаков возгорания.
Эвакуацию провели и в колледже на востоке города. После анонимного сообщения о минировании здание покинули порядка 650 человек.