Около 670 человек эвакуировали из отеля на Олимпийском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 670 человек были эвакуированы из гостиницы "Azimut отель Олимпик Москва" из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.

Инцидент произошел по адресу: Олимпийский проспект, дом № 18/1. Прибывшие на место пожарные не обнаружили признаков возгорания. После осмотра помещения постояльцы вернулись в свои номера.

Ранее порядка 650 человек эвакуировали из колледжа на востоке Москвы после анонимного сообщения о минировании. Инцидент произошел в колледже имени Вишневского на улице Суздальской. Здание покинули 450 учеников и 200 сотрудников учебного заведения.

