Около 100 человек эвакуировали из ТРЦ "Гудзон" на юге Москвы

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Около 100 человек эвакуировали из ТРЦ "Гудзон" на Каширском шоссе из-за сработавшей пожарной сигнализации в кинотеатре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в ТРЦ по адресу Каширское шоссе, дом 14, этаж 1/4 в зале №7. Прибывшие на место пожарные признаков возгорания не обнаружили.

Ранее около 30 человек эвакуировали из отделения "Почты России" в центре Москвы из-за подозрительного предмета. Как оказалось позже, опасности он не представлял.