Пожарные не обнаружили задымления в ТЦ "Смоленский пассаж"

Фото: smolenskiy.ru

Спасатели проверили торговый центр "Смоленский пассаж" на предмет задымления и не обнаружили возгорания ни на одном из этажей, сообщает ТАСС.

Информации об эвакуации людей не поступало.

ТЦ расположен по адресу: Смоленская площадь, 3.

Ранее очевидцы сообщали, что с крыши торгового центра "Глобал Молл" идет дым. Из ТЦ эвакуировали 900 человек. Возгорание уже ликвидировано.

В конце сентября посетителей торгового центра "Нижегородский пассаж" на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления. В одном из кафе заведения произошла вспышка жировых отложений. Прибывшие на место ЧП спасательные службы не обнаружили признаков возгорания.

