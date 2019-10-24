Пожарные ликвидировали возгорание в вытяжке ТЦ на юге столицы

фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание в вытяжке торгового центра на юге столицы ликвидировано. Оттуда эвакуировали около 300 человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел по адресу: Ленинская Слобода, дом 26. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее очевидцы сообщали, что с крыши торгового центра идет дым. По сведениям РИА Новости, из ТЦ эвакуировали 900 человек.

По указанному адресу находится торговый центр "Глобал Молл".

В конце сентября посетителей торгового центра "Нижегородский пассаж" на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления. В одном из кафе заведения произошла вспышка жировых отложений. Прибывшие на место ЧП спасательные службы не обнаружили признаков возгорания.

