Отделение "Почты России" эвакуировали из-за подозрительного предмета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 30 человек эвакуировали из отделения "Почты России" в центре Москвы из-за подозрительного предмета, сообщает ТАСС.

Речь идет об отделении, расположенном в Краснопрудном переулке, доме 7, строении 1. На место ЧП выехали экстренные службы, чтобы обследовать подозрительный предмет.

Ранее сообщалось о частичной эвакуации на Казанском вокзале. В одной из посылок нашли подозрительный предмет. Людей эвакуировали из цеха по сортировке грузов при вокзале.

Накануне в главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. На улицу Вавилова, дом № 19 были направлены сотрудники экстренных служб. Угроза не подтвердилась.