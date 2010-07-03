Почти 160 человек эвакуировали из детсада на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Порядка 160 человек эвакуировали из детского сада на юге Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

В одном из помещений здания на улице Касимовской произошло возгорание светильника. Пожар удалось быстро ликвидировать.

138 детей и 20 сотрудников учреждения перевели из одного корпуса в другой в целях безопасности.

29 октября порядка 650 человек эвакуировали из колледжа имени Вишневского на улице Суздальской после анонимного сообщения о минировании.