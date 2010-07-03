Посетителей эвакуировали из административного здания на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В административном здании на северо-востоке столицы проходит эвакуация из-за возгорания на первом этаже, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города.

Возгорание произошло в одном из помещений семиэтажного административного здания на улице Сельскохозяйственной, доме 12А.

Площадь пожара и наличие пострадавших не уточняются. На место следуют пожарные.

Ранее на Замоскворецкой линии метро произошло короткое замыкание. На время проверки на станции "Новокузнецкая" пассажиров просили пересаживаться из последнего вагона.