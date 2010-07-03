Короткое замыкание стало причиной задымления на Замоскворецкой линии

Фото: телеграм канал "Метро Москвы"

Короткое замыкание произошло на Замоскворецкой линии метро, сообщили Москве 24 в пресс-службе МЧС.

По данным МЧС, спасатели выехали к месту происшествия около 9:00. К моменту их прибытия силами метрополитена последствия короткого замыкания были устранены.

"Там все штатно работает, пожарная охрана работы не проводила", – говорится в сообщении.

В подземке, в свою очередь, сообщили, что поезда на Замоскворецкой линии следуют по графику. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

На время проверки на станции "Новокузнецкая" пассажиров просили пересаживаться из последнего вагона.

Накануне произошел сбой на Сокольнической линии столичного метрополитена. На юго-западном участке радиального направления высадили пассажиров одного из поездов. Состав оставили для проверки.