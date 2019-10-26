Движение поездов от станции "Автозаводская" до "Белорусской" восстановлено

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Движение поездов от станции метро "Автозаводская" до "Белорусской" Замоскворецкой линии метро восстановлено.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии введено в график", – говорится в сообщении столичного метрополитена в Twitter.

Ранее сообщалось, что из-за нахождения человека на пути, было приостановлено движение поездов от станции "Автозаводская" до "Белорусской".

Отмечалось, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

20 октября сообщалось, что мужчина упал на рельсы на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Пострадавший получил травмы. Дежурившие на станции сотрудники полиции вызвали скорую помощь.