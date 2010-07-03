Пассажир упал на пути фиолетовой ветки метро

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поезда Таганско-Краснопресненской линии не ходят в сторону станции "Котельники". Сбой в движении произошел из-за пассажира, упавшего на пути, сообщили в подземке.

"Нет движения поездов между станциями "Таганская" и "Выхино". Движение осуществляется между "Планерной" и "Таганской" и между "Выхино" и "Котельниками", – уточнили в метро.

Работники метрополитена делают все, чтобы восстановить движение поездов.

