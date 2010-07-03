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15 мая, 14:58

Мужчина выжил после падения под поезд в метро

происшествия метро

15 мая, 14:58

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Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Мужчина упал на рельсы на станции "Таганская" Кольцевой линии подземки, но выжил. Об этом рассказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Днем 15 мая 39-летний уроженец Молдавии упал под поезд. Это заметил машинист и применил экстренное торможение. Тем не менее состав по инерции наехал на пассажира. Дежурившие сотрудники УВД на метрополитене вызвали скорую.

С жесткого пути сняли напряжение и извлекли потерпевшего. Медики поставили предварительный диагноз – перелом левого бедра. Мужчину направили в НИИ имени Склифосовского. Через 10 минут после инцидента напряжение на пути подали, движение было восстановлено.

Мышляев уточнил, что полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе машиниста электропоезда. Они отметили, что пассажира не толкали под поезд.

"Данный инцидент не повлиял на работу Кольцевой линии. Заказан обзор видеонаблюдения. Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", – цитирует Мышляева Агентство "Москва".

Аналогичный инцидент произошел неделю назад. 18-летний житель Подмосковья выжил после падения под прибывающий поезд на станции "Арбатская" синей ветки подземки. Травм пассажир не получил.

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