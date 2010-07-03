Пассажир метро выжил после падения под поезд на станции "Котельники"

Пассажир метро выжил после падения под прибывающий поезд на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом Агентству "Москва" сообщил глава пресс-службы УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.
По его словам, инцидент произошел в 18:20. 50-летний мужчина по неосторожности оступился и упал на рельсы. Машинист экстренно затормозил и сумел остановить состав прямо перед пассажиром, рассказал Мышляев.
Полицейские вызвали скорую помощь. Кроме того, чтобы вытащить упавшего на рельсы мужчину, в 18:25 сняли напряжение с жесткого пути. Сотрудники полиции помогли мужчине подняться на платформу, а затем медики оказали ему первую помощь. "В ходе визуального осмотра было отмечено, что пассажир находился в состоянии опьянения", − подчеркнул Мышляев.
Он также добавил, что врачи не обнаружили у пассажира каких-либо травм и повреждений, поэтому госпитализация ему не потребовалась. В пресс-службе отметили, что службы подземки сработали оперативно и этот случай не повлиял на работу линии.
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