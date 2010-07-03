Упавший на рельсы на синей ветке московского метро пассажир выжил

Житель Подмосковья выжил после падения под прибывающий поезд на станции "Арбатская" синей ветки метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
"В 13:38 на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 18-летний уроженец Каширы упал под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение", – пояснил Мышляев.
Мышляев добавил, что все сотрудники метро оперативно сработали при ЧП, в том числе дежурившие на платформе полицейские, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели пострадавшего, в ходе осмотра они подтвердили, что мужчина не получил травм. После заключения врачей пострадавшего передали сотрудникам психиатрической помощи.
Он также пояснил, что сотрудники полиции опросили свидетелей инцидента, а также изучили запись с камер видеонаблюдения. После проверки полицейские подтвердили, что падение мужчины произошло по собственной неосторожности.
"Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", – заключил Мышляев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.