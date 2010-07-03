Упавший на рельсы на синей ветке московского метро пассажир выжил

Фото: телеграм канал Московские новости

Житель Подмосковья выжил после падения под прибывающий поезд на станции "Арбатская" синей ветки метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

"В 13:38 на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 18-летний уроженец Каширы упал под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение", – пояснил Мышляев.

Мышляев добавил, что все сотрудники метро оперативно сработали при ЧП, в том числе дежурившие на платформе полицейские, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели пострадавшего, в ходе осмотра они подтвердили, что мужчина не получил травм. После заключения врачей пострадавшего передали сотрудникам психиатрической помощи.

Он также пояснил, что сотрудники полиции опросили свидетелей инцидента, а также изучили запись с камер видеонаблюдения. После проверки полицейские подтвердили, что падение мужчины произошло по собственной неосторожности.

"Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", – заключил Мышляев.