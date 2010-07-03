Упавший под поезд на "Бауманской" мужчина погиб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уроженец Марий Эл погиб после падения под прибывающий поезд на станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу пресс-службы УВД в подземке Алексея Мышляева.

На рельсы 33-летний мужчина упал в 21:04. Машинист успел затормозить, но по инерции состав наехал на пассажира.

Спустя минуту с путей сняли напряжение, чтобы достать потерпевшего. Сделать это удалось только в 21:29.

Дежурные полицейские вызвали скорую помощь. Однако из-за полученной травмы мужчина умер по дороге в больницу.

Со слов свидетелей и машиниста, человек упал на пути сам, его никто не толкал.

Сейчас заказан обзор видеонаблюдения. Сведения о гибели пассажира направили в прокуратуру на Московском метрополитене.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента с пассажиром на синей ветке произошел сбой. Некоторое время поезда не ходили от "Курской" до "Партизанской". Вскоре их движение ввели в график.