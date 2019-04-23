Движение поездов на синей ветке метро восстановлено

Фото: Москва 24/Лилия Данилова

Движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено. Об этом говорится в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"Движение на участке Арбатско-Покровской линии от "Курской" до "Партизанской" восстановлено и вводится в график", – сказано в сообщении метрополитена.

Движение на участке Арбатско-Покровской линии (3) от «Курской» до «Партизанской» восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 апреля 2019 г.



Ранее москвичей предупредили о приостановке движения поездов на Арбатско-Покровской линии от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении составы также следовали с увеличенными интервалами.