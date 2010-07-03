Пассажирка погибла после падения на рельсы на Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажирка погибла после падения на рельсы на станции московского метро "Фрунзенская". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

"Погибла женщина. В 09:55 движение на Сокольнической линии восстановили", – сообщили агентству.

Информация о падении пассажира на рельсы ранее появилась в СМИ. Сейчас выясняются обстоятельства, из-за которых женщина оказалась на рельсах.

Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии утром 25 апреля. Из-за этого было затруднено движение поездов между станциями "Парк культуры" и "Спортивная". Около 9 утра на рельсы станции "Фрунзенская" упал человек.

Чтобы его поднять, на станции по направлению из центра пришлось снять напряжение контактного рельса. На время восстановления движения пассажиров призвали пересаживаться на автобусы и МЦК.

Через час после происшествия официальный Twitter подземки сообщил, что движение на Сокольнической линии восстановлено.

