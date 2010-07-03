Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановлено после сбоя. Об этом сообщается на странице подземки в Twitter.

"Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и вводится в график", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке от "Парка культуры" до "Спортивной" было остановлено из-за инцидента с пассажиром, в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами. На время восстановления движения пассажиров призывают пользоваться МЦК и автобусами.

Около 08:55 на рельсы станции "Фрунзенская" упал человек. Чтобы его поднять, на станции по направлению из центра пришлось снять напряжение контактного рельса. О состоянии пассажира не сообщается.