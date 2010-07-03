Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии метро из-за инцидента с пассажиром, сообщает "Интерфакс".
Движение отсутствует на участке от станции "Парк культуры" до станции "Спортивная". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
"Просим пассажиров станции "Фрунзенская " пользоваться станцией "Парк культуры " Кольцевой линии, а со "Спортивной " ехать по Московскому центральному кольцу (МЦК). Благодарим за понимание ", – говорится в сообщении столичной подземки.
Отмечается, что около 08:55 на рельсы станции "Фрунзенская" упал человек. Чтобы его поднять, на станции по направлению из центра пришлось снять напряжение контактного рельса. О состоянии пассажира не сообщается.
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