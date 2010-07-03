Пассажир упал на рельсы Сокольнической линии метро

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии Московского метро. На пути упал пассажир, сообщили в пресс-службе метрополитена.

"На центральном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира", – сказано в сообщении.

Не сообщается об обстоятельствах происшествия. Состояние пассажира также неизвестно.

Движение на этой ветке постепенно вводится в график.

Ранее на Кольцевой линии было приостановлено движение из-за падения пассажира на рельсы.

