На Кольцевой линии метро было временно приостановлено движение

Фото: телеграм-канал "Метро Москвы"

По Кольцевой линии столичного метро было временно приостановлено движение из-за падения пассажира на рельсы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Московского метро.

Поезда не следовали по часовой стрелке метро. Пассажиров просили пользоваться поездами на внешней стороне Кольцевой линии (против часовой) или другими пересадочными станциями в центре.

В настоящий момент движение поездов восстановлено и введено в график.

Движение на Кольцевой линии (5) восстановлено. — Московское метро (@MetroOperativno) 12 июля 2019 г.



Накануне на Филевской линии метро поезда следовали с увеличенным интервалом. Движение поездов было остановлено от станции "Киевская" до станции "Международная".

