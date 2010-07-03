На Филевской линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом

Фото: телеграм-канал Метро москвы

На Филевской линии столичного метрополитена поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает телеканал Москва 24. Как сообщают пассажиры, на станции "Кунцевская" поезда нет около 10 минут.

По словам очевидцев, от станции "Киевская" до станции "Международная" движение поездов остановлено. С противоположной стороны движения поезда приходят и едут только до "Кунцевской".

Пресс-служба столичного метрополитена сообщает, что интервалы движения поездов были кратковременно увеличены из-за высадки пассажиров.

"Сейчас движение входит в график", – говорится в сообщении в Twitter московского метро.