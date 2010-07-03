Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Женщину госпитализировали после падения с края платформы на Курском вокзале. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службe дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".
Инцидент произошел 3 июня в 08:30. Пресс-служба уточнила, что ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. После их изучения они рассказали, что падение женщины произошло по собственной неосторожности. Девушка находилась на платформе за желтой линией безопасности.
В пресс-службе также добавили, что на всех столичных вокзалах размещена информация о правилах безопасности в зоне железнодорожных путей. Помимо этого, на станциях постоянно звучат аудиообъявления, которые предупреждают граждан об опасной зоне вблизи путей.
"Мы крайне сожалеем о случившемся и просим наших пассажиров быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать правила, находясь на железнодорожных платформах", – заключили в пресс-службе.
Ранее житель Подмосковья упал под прибывающий поезд на станции "Арбатская" синей ветки метро. Прибывшие врачи осмотрели пострадавшего, в ходе осмотра они подтвердили, что мужчина не получил травм. После проверки полицейские подтвердили, что падение мужчины произошло по собственной неосторожности.
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