Мужчина упал на пути на станции "Деловой центр"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уроженец Челябинска разговаривал по телефону на станции метро "Деловой центр" и упал на пути. Поезда в этот момент у платформы не было, передает Агентство "Москва".

По словам пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, все произошло в 18:13. Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую помощь.

Чтобы достать пострадавшего напряжение с путей сняли. Вскоре мужчину подняли на платформу, а движение поездов восстановили.

Фельдшеры оказали потерпевшему первую помощь и отправили его на обследование в ГКБ имени Боткина.

Инцидент не повлиял на работу Солнцевской линии метро. Тем не менее всю информацию о случившемся передали в прокуратуру. Сейчас специалисты изучают записи с камер наблюдения.