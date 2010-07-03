Мужчина получил травмы после падения на рельсы на станции "Печатники"

Фото: Агентство "Москва"

Мужчина упал на рельсы на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Как уточняется, 38-летний мужчина получил травмы.

"В отсутствии электропоезда пассажиру помогли подняться на платформу. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи. В настоящее время потерпевший передан медикам для госпитализации", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на южном участке Сокольнической линии московского метро движение временно не осуществлялось между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" в сторону центра из-за падения пассажира на рельсы. Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек погиб.

