Пассажир упал на рельсы на красной ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В движении поездов на южном участке Сокольнической линии московского метро в среду, 11 сентября, произошел сбой. Движение временно не осуществлялось между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" в сторону центра из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в своем Twitter-аккаунте.

Уточняется, что ситуация была связана с падением человека на рельсы. На данный момент движение поездов восстановили и вводят в график.

Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек погиб.

Днем во вторник, 3 сентября, непродолжительное время поезда не ходили от "Октябрьской" до "Китай-города". В результате инцидента никто не пострадал.

31 августа из-за падения пассажира поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской". В обратном направлении они курсировали с увеличенными интервалами. Аналогичная ситуация произошла на серой ветке 1 августа. Тогда движения не было между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского".

