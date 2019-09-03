Движение поездов на оранжевой ветке метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Октябрьской" до "Китай-города" восстановлено и сейчас вводится в график, сообщается в аккаунте Московского метрополитена в Twitter.

Ранее движение поездов на этом участке остановили, в обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами. О причинах инцидента не уточняется.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии было остановлено из-за падения под поезд постороннего предмета, похожего на металлическую сушку для белья.

"Предмет предположительно уронил один из пассажиров при прибытии состава. В ходе инцидента никто не пострадал. Сотрудники метрополитена оперативно приняли меры для устранения постороннего предмета и восстановили движение на линии в полном объеме. В настоящее время движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком. Просим пассажиров быть внимательными и осторожными, соблюдать Правила пользования метрополитеном и правила безопасности", – рассказали в пресс-службе.

Прежде стало известно, что в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут курсировать с интервалами от трех до десяти минут. В субботу наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня, на 29 маршрутах изменится движение. В воскресенье автобусы, трамваи и троллейбусы будут следовать по расписанию будней.