Движение поездов на оранжевой ветке метро восстановлено

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Октябрьской" до "Китай-города" восстановлено и сейчас вводится в график, сообщается в аккаунте Московского метрополитена в Twitter.
Ранее движение поездов на этом участке остановили, в обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами. О причинах инцидента не уточняется.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии было остановлено из-за падения под поезд постороннего предмета, похожего на металлическую сушку для белья.
"Предмет предположительно уронил один из пассажиров при прибытии состава. В ходе инцидента никто не пострадал. Сотрудники метрополитена оперативно приняли меры для устранения постороннего предмета и восстановили движение на линии в полном объеме. В настоящее время движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком. Просим пассажиров быть внимательными и осторожными, соблюдать Правила пользования метрополитеном и правила безопасности", – рассказали в пресс-службе.
Прежде стало известно, что в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут курсировать с интервалами от трех до десяти минут. В субботу наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня, на 29 маршрутах изменится движение. В воскресенье автобусы, трамваи и троллейбусы будут следовать по расписанию будней.
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