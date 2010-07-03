Запустить поезда на Каховской линии метро планируют в два этапа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Движение поездов на реконструируемом участке Каховской линии столичной подземки могут запустить поэтапно.

"Рассматриваем возможность частичного ввода, то есть закрыть один участок, по одной линии поезда-челноки пускать, а после реконструкции – по второй линии. Пока такую возможность ищем, но еще до конца метрополитен не подтвердил возможность. Программа минимум – запустить участок вместе с БКЛ в 2021 году, программа максимум – запустить раньше по одной линии", – цитирует ТАСС заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Станцию метро "Каховская" одноименной линии закрыли на реконструкцию 30 марта.

Модернизация Каховской ветки, построенной более 30 лет назад, необходима, чтобы включить ее в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). Строители полностью обновят облицовку путевых стен и платформ, а также заменят пути. Кроме того, построят дополнительный переход со станции "Каховская" на "Севастопольскую". После реконструкции Каховская линия войдет в состав южного участка БКЛ и сможет выдержать темп работы кольца.

После запуска южного участка Большой кольцевой линии снизится нагрузка на центральные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий, а также на участки Кольцевой линии и Московского центрального кольца. Кроме того, метро станет доступнее примерно для 500 тысяч жителей районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино.

На время закрытия участка линии работает маршрут Т60к – автобусы курсируют между станциями "Каховская" и "Варшавская" по Чонгарскому бульвару со всеми остановками. Также доехать до "Варшавской" можно на троллейбусах № 60 и 72.

