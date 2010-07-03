Комплекс "Наталия" начал проходку тоннеля БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Каховская" до станции "Зюзино".
"Правый перегонный тоннель на участке от "Каховской" до "Зюзино" уже готов. Стартовавшему тоннелепроходческому комплексу "Наталия" предстоит пройти 998 метров левого тоннеля под улицей Каховка в условиях плотной городской застройки", – цитирует слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина Агентство "Москва".
Глава Стройкомплекса рассказал, что ранее при помощи такого проходческого щита на южном участке БКЛ был проложен правый перегонный тоннель от станции "Воронцовская" до станции "Улица Новаторов", где в сейчас строится левый перегон.
Большая кольцевая линия является главным проектом программы развития столичного метрополитена. На кольце протяженностью 70 километров появится 31 станция, со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры.
Также БКЛ объединит периферийные районы столицы и сократит москвичам время в пути в два раза.
Строительство юго-западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году.
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