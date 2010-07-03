Строительство юго-западного участка БКЛ метро планируется завершить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, участок длиной 4,6 километра со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" прокладывают с помощью пяти проходческих комплексов китайского подрядчика.
Сейчас в зоне строительства станций в полном объеме выполнена перекладка инженерных коммуникаций. Завершены работы по разработке и укреплению станционных котлованов. Также уже ведется сооружение основных конструкций будущих станций, передает Агентство "Москва".
Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.
Также в Москве запустят несколько Московских центральных диаметров и откроют основные транспортно-пересадочные узлы. Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.