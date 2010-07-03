Строительство юго-западного участка БКЛ метро планируется завершить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, участок длиной 4,6 километра со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" прокладывают с помощью пяти проходческих комплексов китайского подрядчика.

Сейчас в зоне строительства станций в полном объеме выполнена перекладка инженерных коммуникаций. Завершены работы по разработке и укреплению станционных котлованов. Также уже ведется сооружение основных конструкций будущих станций, передает Агентство "Москва".

Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.

Также в Москве запустят несколько Московских центральных диаметров и откроют основные транспортно-пересадочные узлы. Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.

