Началась проходка тоннеля между "Проспектом Вернадского" и "Улицей Новаторов" БКЛ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Началась проходка тоннеля между строящимися станциями "Проспект Вернадского" и "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в Twiiter.

"На БКЛ сегодня стартовал 15-й щит – "Полина". Она пройдет 1200 метров от "Проспекта Вернадского" до "Улицы Новаторов", – отмечает мэр столицы.

На #БКЛ сегодня стартовал пятнадцатый щит - "Полина". Она пройдет 1200 метров от "Проспекта Вернадского" до "Улицы Новаторов".

Строительство и проектирование идет на всех участках Большой кольцевой линии #мосметро. pic.twitter.com/0JSUV5XV18 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 июня 2019 г.



Ранее сообщалось, что между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершилась проходка правого перегонного тоннеля. Строительство данного объекта проходило в несколько этапов. На первом этапе производилась проходка двух тоннелей от "Нижегородской" до камеры съезда.

Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.

