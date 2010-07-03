Отражающие свет силуэты людей украсят станцию метро "Мнёвники"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Силуэты людей украсят колонны на платформе станции метро "Мнёвники". Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, выемка грунта из котлована станции выполнена на 25%. После этого начнется строительство монолитных конструкций станционного комплекса, уточнил он.

"Дизайн станции "Мнёвники" будет "легким" и светлым", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва". Как отметил глава Депстроя, "центральным образом" станции будут "абстрактные фигуры людей". Силуэты нанесут светоотражающей краской на платформенные колонны, рассказал Бочкарев.

Станция "Мнёвники" (ранее – "Терехово") расположена на территории Мневниковской поймы и входит в западный участок Большой кольцевой линии метро, протяженность которого составляет 3,5 километра. Строительство участка собираются завершить в 2021 году.

В мае Сергей Собянин утвердил проект планировки западного участка БКЛ между станциями "Нижние Мнёвники" и "Можайская". Он пройдет по территориям столичных районов Хорошево-Мнёвники, Фили-Давыдково, Филевский парк, Кунцево и Можайский. Проект также содержит предложения по развитию прилегающей улично-дорожной сети.

Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.