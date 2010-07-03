Отражающие свет силуэты людей украсят станцию метро "Мнёвники"

Силуэты людей украсят колонны на платформе станции метро "Мнёвники". Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, выемка грунта из котлована станции выполнена на 25%. После этого начнется строительство монолитных конструкций станционного комплекса, уточнил он.
"Дизайн станции "Мнёвники" будет "легким" и светлым", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва". Как отметил глава Депстроя, "центральным образом" станции будут "абстрактные фигуры людей". Силуэты нанесут светоотражающей краской на платформенные колонны, рассказал Бочкарев.
Станция "Мнёвники" (ранее – "Терехово") расположена на территории Мневниковской поймы и входит в западный участок Большой кольцевой линии метро, протяженность которого составляет 3,5 километра. Строительство участка собираются завершить в 2021 году.
В мае Сергей Собянин утвердил проект планировки западного участка БКЛ между станциями "Нижние Мнёвники" и "Можайская". Он пройдет по территориям столичных районов Хорошево-Мнёвники, Фили-Давыдково, Филевский парк, Кунцево и Можайский. Проект также содержит предложения по развитию прилегающей улично-дорожной сети.
Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.